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08:31, 17 мая 2024Бывший СССР

На Украине напомнили Зеленскому о предложении Путина

Соскин: Зеленский должен был согласиться на предложение Путина «выйти из игры»

Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть согласиться на предложение главы России Владимира Путина «выйти из игры», считает бывший советник экс-президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин. В эфире своего YouTube-канала он раскритиковал украинского лидера за упущенную возможность.

По его словам, сейчас от Зеленского отворачиваются западные партнеры, отказывая ему в поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, в которых нуждается украинская армия. «Просто выйди из игры. Сбрось карты и выйди из игры. Тебе Путин уже десятки раз это предлагал», — обратился Соскин к главе государства.

Он подчеркнул, что Зеленский должен был начать стремиться к завершению конфликта с Россией сразу после того, как союзники начали задерживать поставки помощи.

Украинский лидер впервые заговорил о переговорах с Россией без выхода Украины на границы 1991 года в конце марта текущего года. Он допустил, что Путин будет готов к диалогу, если украинские войска смогут выйти на границы 2022 года.

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      Марина Совина
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