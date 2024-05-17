Europe1: в ВСУ заявили о волне дезертирств среди молодых призывников

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) прошла волна дезертирств среди молодых призывников. На это пожаловался офицер ВСУ, пишет радиостанция Europe1 на своем сайте.

«Мы столкнулись с волной дезертирства среди молодых призывников», — заявил он.

Французский военный, который вернулся с Украины после «наблюдательной миссии», также сообщил, что в Киеве обсуждают с западными партнерами не вооружение, а проблемы призыва на фронт.

Ранее председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога заявил, что в ВСУ зафиксирована нехватка военных из-за больших потерь. Как он утверждает, принудительная мобилизация не смогла решить проблемы украинских сил на фронте.