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10:20, 17 мая 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на волну дезертирств

Europe1: в ВСУ заявили о волне дезертирств среди молодых призывников

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) прошла волна дезертирств среди молодых призывников. На это пожаловался офицер ВСУ, пишет радиостанция Europe1 на своем сайте.

«Мы столкнулись с волной дезертирства среди молодых призывников», — заявил он.

Французский военный, который вернулся с Украины после «наблюдательной миссии», также сообщил, что в Киеве обсуждают с западными партнерами не вооружение, а проблемы призыва на фронт.

Ранее председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога заявил, что в ВСУ зафиксирована нехватка военных из-за больших потерь. Как он утверждает, принудительная мобилизация не смогла решить проблемы украинских сил на фронте.

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      Кристина Есикова
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