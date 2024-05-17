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13:11, 17 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Винницкой области

В Минэнерго Украины заявили о повреждении энергообъекта в Винницкой области
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Винницкой области Украины был поврежден энергообъект. Об этом заявило министерство энергетики страны в Telegram-канале.

«В Винницкой области (...) повреждено оборудование одного из энергетических объектов», — говорится в сообщении Минэнерго Украины.

В результате без света в регионе остались четыре населенных пункта. Электричества нет у более 23 тысяч абонентов.

В ночь на 17 мая на Украине прогремел взрыв. Он раздался в Харькове. В какой именно из частей города прозвучал взрыв, не уточнялось, информация о повреждениях также не приводилась.

За несколько часов до этого 16 мая в Харькове раздалась серия взрывов. Они прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги.

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      Екатерина Грищенко
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