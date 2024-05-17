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00:46, 17 мая 2024Бывший СССР

В Харькове произошел новый взрыв

«Страна.ua»: в Харькове вновь прозвучал взрыв
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове произошел новый взрыв, сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Где именно он произошел, не уточняется. Информация о повреждениях и пострадавших также не приводится.

Как утверждает глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, по городу был нанесен ракетный удар.

Взрывы в Харьков прозвучали вечером 16 мая. Они раздались на фоне воздушной тревоги, которая длится уже более 16 часов.

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      Марина Совина
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