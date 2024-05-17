«Страна.ua»: в Харькове вновь прозвучал взрыв

В Харькове произошел новый взрыв, сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Где именно он произошел, не уточняется. Информация о повреждениях и пострадавших также не приводится.

Как утверждает глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, по городу был нанесен ракетный удар.

Взрывы в Харьков прозвучали вечером 16 мая. Они раздались на фоне воздушной тревоги, которая длится уже более 16 часов.