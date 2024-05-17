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11:24, 20 мая 2024Забота о себе

Названа главная ошибка при уходе за проблемной кожей

Косметолог Кречтова призвала не пытаться высушить жирную кожу всеми способами

Фото: Max4e Photo / Shutterstock / Fotodom

Главная ошибка при уходе за жирной кожей — стремление высушить ее всеми возможными способами, рассказала врач-косметолог, руководитель клиники KOSMO PLACE Полина Кречтова. Она призвала не делать этого в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что проблемной называется кожа, склонная к жирности, высыпаниям и акне. Такая кожа нуждается в особом уходе, однако зачастую, по словам Кречтовой, люди пытаются высушить ее и совершают большую ошибку. «Это приводит к необратимым последствиям, — предупредила косметолог. — При высушивании кожи смывается ее защитный слой, и в ответ на это она начинает еще больше вырабатывать кожного сала. Образуется замкнутый круг».

Кречтова отметила, что уход за проблемной кожей должен состоять из трех этапов — очищения, тонизации и увлажнения кремами или гелями.

Людям с проблемной кожей пользоваться гидрофильным маслом для очищения проблемной кожи не стоит, так как оно может забивать поры и наносится с помощью трения. Им следует применять мицеллярную воду, но и ее нужно смывать либо пенкой или гелем для устранения забивающих поры частиц. Однако многие не следуют этому правилу

Полина Кречтоваврач-косметолог

Также обладателям жирной кожи, по словам врача, следует использовать тоники с минимальным содержанием кислот для тонизации. Такие средства дополнительно убирают ороговевший слой кожи, регулируют выделение кожного сала, но могут вызвать обострение акне.

Завершающим этапом ухода является нанесение крем для увлажнения. Людям с жирной кожей косметолог посоветовала использовать варианты с эффектом легкого матирования.

В заключение Кречтова призвала не злоупотреблять солнцезащитными кремами. «Если человек бывает на солнце только по пути на работу и обратно домой, нет необходимости наносить крем с SPF-защитой. Такие средства обычно имеют плотную текстуру, забивающую поры, что вредит жирной коже», — резюмировала собеседница «Ленты.ру».

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