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06:22, 17 мая 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о задерживающих жителей Херсона военкомах

РИА Новости: украинские военкомы на блокпостах задерживают жителей Херсона

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Украинские военкомы на блокпостах задерживают жителей Херсона для отправки на передовую. Об этом рассказал РИА Новости командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град».

«Действуют жестко, не принимают во внимание наличие оснований на отсрочку от призыва», — заявил он. По его словам, выходцев из других областей отпускают после проверки документов. Собеседник агентства отметил, что такие действия обусловлены пониманием Киева того факта, что «многие жители города ждут тихо, когда украинская власть уйдет и с облегчением примут новую власть».

Ранее подполье сообщило, что украинские военкомы подкупают пенсионеров из подконтрольного Киеву Херсона за данные о месте жительства мужчин призывного возраста.

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      Марина Совина
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