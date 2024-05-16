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09:56, 16 мая 2024Бывший СССР

Подполье заявило о подкупе пенсионеров в Херсоне за данные о мужчинах

РИА Новости: военкомы подкупают пенсионеров в Херсоне за данные о мужчинах
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украинские военкомы подкупают пенсионеров из подконтрольного Киеву Херсона за данные о месте жительства мужчин призывного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в пророссийском подполье города.

«За информацию о местах проживания в Херсоне лиц мужского пола, подлежащих мобилизации, предлагают по 25 долларов США за человека», — заявил собеседник агентства.

Ранее в подполье проинформировали, что в Херсоне сотрудники военкоматов «устроили жесточайшую облаву». Как отмечалось, в город прибыли военкомы с запада Украины. Они передвигаются по Херсону на синих микроавтобусах с киевскими или одесскими номерами, уточнили в подполье.

В конце апреля стало известно, что военкомы усилили облавы в Херсонской области. По данным подпольщиков, они выбивают двери домов или квартир при подозрении, что внутри укрываются мужчины.

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      Кристина Есикова
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