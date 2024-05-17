Президент Киргизии пообещал не ставить родственников на госдолжности

Президент Киргизии Жапаров пообещал не ставить родственников на госдолжности

Президент Киргизии Садыр Жапаров пообещал не ставить родственников на государственные должности, как это делали его предшественники. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, он часто говорит своим родственникам, что они должны быть вместе с народом и не должны повторять ошибок прошлого. «Я не вовлекаю свою семью и братьев в дела государства. У меня хватит сил на это», — сказал Жапаров.

Также он прокомментировал видео, в котором утверждается, что частные компании вывозят золото из республики в обход таможни. Президент заявил, что никто не может вывозить золото государства, но есть люди, которые хотят уклониться от таможенных пошлин, — их сажают в тюрьму.

Ранее в Киргизии задержали обвиняемого в попытке госпереворота бизнесмена. Он планировал организовать протест и захватить власть в стране.