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09:16, 22 апреля 2024Бывший СССР

В Киргизии задержали обвиняемого в попытке госпереворота бизнесмена

ГКНБ Киргизии: задержан обвиняемый в попытке госпереворота бизнесмен Ташов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал обвиняемого в попытке государственного переворота главу строительной компании KG Group Имамидина Ташова. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщается, Ташов задержан после незаконного пересечения границы между Киргизией и Казахстаном. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в попытке организации госпереворота.

«Ташов задержан на пути следования в город Кара-Балта, где планировал организовать временный штаб по консолидации сил для проведения акции протеста с последующим захватом власти», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ГКНБ добавили, что бизнесмен активно вербовал сторонников через социальные сети для насильственного захвата власти.

В январе 2024 года президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» заявил о срыве госпереворота. ГКНБ объявил в розыск Ташова и активиста Тилекмата Куренова по обвинению в подготовке госпереворота.

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      Юрий Леонов
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