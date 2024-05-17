Прохор Шаляпин заступился за Пугачеву

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не хочет ругать Пугачеву

Певец Прохор Шаляпин заступился за эстрадную исполнительницу Аллу Пугачеву. Свою позицию он высказал в шоу «Алена, блин! Посидим», выпуск доступен во «ВКонтакте».

«Сейчас принято Пугачеву хаять, а я не хочу. Потому что она сполна получила. И мне кажется, что я с ней бы переспал, несмотря на то, что все против нее прут», — заявил артист.

Шаляпин признал, что Пугачева позволяла себе некорректные высказывания, но певец отметил, что не стоило ждать многого от «обычной крестьянки». Он также выразил сожаление, что артистка «растоптала свою карьеру» в пожилом возрасте.

Ранее Шаляпин описал Пугачеву словами «наглая тетка» и заявил, что не стоит уделять внимание певице. «Хочется уже, чтобы сменили пластинку, перестали о ней писать и оставили ее в покое. Уехала. Пусть! Бог с ней. Пусть сидит уже, и не трогайте ее», — заключил он.