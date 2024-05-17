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13:14, 17 мая 2024Бывший СССР

Путин назвал госпереворот источником украинской власти

Путин: госпереворот является источником нынешней украинской власти
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Государственный переворот является источником нынешней украинской власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Все сегодняшние власти в Киеве источником своего происхождения имеют государственный переворот. Это источник сегодняшней власти в Украине», — заявил глава государства.

Ранее президент России назвал стамбульские договоренности базой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что под выдержкой из этого документа стоит подпись представителя украинской делегации.

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