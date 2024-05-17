Путин оценил попытки навязать Москве условия фразой «с дуба рухнули что ли»

Путин оценил попытки навязать РФ условия фразой «с дуба рухнули что ли»

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва при решении украинского конфликта будет исходить из реалий, складывающихся на земле. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы готовы обсуждать, потом выбросили это, хотели получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения, ну на вот теперь вам наши условия. С дуба рухнули что ли? С какой стати? Безусловно, мы будем исходить из тех реалий, которые складываются на земле», — сказал глава государства.

Ранее Путин отмечал, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Он также напомнил о решении украинских властей официально отказаться от переговорного процесса с властями России. По его словам, РФ не собирается обсуждать никакие «формулы мира», которых не знает. Президент России добавил, что Москва учтет обман украинских властей по итогам переговоров в Стамбуле 2022 года.