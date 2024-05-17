Путин указал на отказ Украины от переговоров с Россией

Путин: от переговоров отказывалась Украина, не Россия

Россия никогда не принимала решение об отказе от мирных переговоров, в отличие от Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Путин прокомментировал обсуждение мирных инициатив по Украине, в частности, «формулы мира» Владимира Зеленского. Он указал на решение украинских властей об официальном отказе от переговоров с российским руководством.

«Никаких формул, которых мы знать не знаем, обсуждать, конечно, не собираемся. Но мы никогда не отказывались от переговоров, в отличие от украинской стороны», — подчеркнул президент России. Он добавил, что российское руководство учтет обман украинских властей по итогам переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

Ранее Путин рассказал о постоянном контакте с Зеленским до острой фазы конфликта на Украине.