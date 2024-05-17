РКЦ «Прогресс» заявил о переговорах по строительству космодромов за рубежом

РКЦ «Прогресс»: ведутся переговоры по строительству космодромов за рубежом

В настоящее время Ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс» ведутся переговоры по строительству космодромов за рубежом. Об этом РИА Новости заявил гендиректор российского предприятия Дмитрий Баранов.

«Многим зарубежным специалистам понятны преимущества ракетной техники нашего производства, мы ведем переговоры с рядом стран по строительству на их территории космодромов», — заявил руководитель.

Баранов напомнил, что в 2022 году по инициативе европейской стороны было прекращено сотрудничество с Россией по проекту «Союз на Куру» во Французской Гвиане.

Ранее издание European Spaceflight сообщило, что на место российской ракеты космического назначения «Союз-СТ» на космодроме Куру во Французской Гвиане есть три кандидата — ракета Maia компании MaiaSpace, разрабатываемый компанией Avio новый носитель и ракета RFA ONE MAX.