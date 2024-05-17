Россия решила не приглашать власти США на будущие парады Победы 9 мая

Рябков: Россия не будет приглашать власти США на будущие парады Победы 9 мая

Россия не будет приглашать власти США на будущие парады Победы 9 мая. О таком решении заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что политические элиты США отрицают правду о Второй мировой войне и ключевую роль СССР в победе над нацистской Германией и не способны изменить свой подход, поэтому российская сторона не будет приглашать их на парад Победы.

«Если что-то изменится в плане появления большего здравого смысла в подходе официального Вашингтона, тогда конечно», — добавил дипломат.

Ранее Рябков заявил, что Москва допускает понижение уровня дипломатических отношений с Вашингтоном при определенных сценариях. Он подчеркнул, что Россия инициативно никогда не шла на подобного рода шаги в отношениях с США или другими странами НАТО.