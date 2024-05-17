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16:47, 17 мая 2024Экономика

Россияне отвернулись от одной страны

Россияне стали меньше интересоваться ВНЖ в Турции

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Россияне стали меньше интересоваться приобретением жилья в Турции ради получения вида на жительство (ВНЖ). О том, что российские покупатели отвернулись от одной страны, «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства недвижимости «ГЖА.рф».

По итогу апреля спрос россиян на покупку жилья в Турции для получения ВНЖ или гражданства снизился на 10,5 процента относительно марта. Снижение фиксируется впервые с начала 2024 года. Кроме того, результат апреля 2024-го оказался на 54,1 процента ниже показателя апреля 2023 года.

Отмечается, что в целом с января по апрель 2024 интерес россиян к ВНЖ в Турции снизился на 73,4 процента относительно аналогичного периода 2023 года.

Ранее стало известно, что россияне стали реже покупать жилье в Объединенных Арабских Эмиратах.

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      Александра Качан
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