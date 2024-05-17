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14:43, 17 мая 2024Силовые структуры

Россиянина с 26 тысячами долларов задержали по пути в Латвию

Псковская таможня задержала выезжавшего в Латвию россиянина с 26 тыс. долларов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Псковские таможенники задержали россиянина, предложившего им взятку за вывоз крупной суммы в валюте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

При пересечении пункта пропуска Убылинка направляющийся в Латвию мужчина признался таможенникам, что ему надо провезти через границу доллары, евро и гривны. Общий эквивалент вывозимой наличности был равен 26 тысячам долларов, что превышает допустимый лимит в 10 тысяч долларов.

Россиянин предложил таможенникам взятку в 3,1 тысячи долларов, чтобы они разрешили вывезти ему из страны большую сумму, чем разрешает российское законодательство. Однако взяткодатель был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

15 мая сообщалось, что в аэропорту Внуково в рюкзаке 25-летнего гражданина Белоруссии таможенники нашли 70 тысяч евро.

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      Любовь Ширижик
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