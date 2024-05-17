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06:14, 17 мая 2024Россия

Российская армия ударила «Искандером» по скоплению западной техники ВСУ

Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по скоплению иностранной техники ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Российская армия нанесла удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по скоплению иностранной техники украинских войск в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве не уточнили, в каком именно районе был нанесен удар.

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      Марина Совина
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