Российская армия ударила «Искандером» по скоплению западной техники ВСУ

Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по скоплению иностранной техники ВСУ

Российская армия нанесла удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по скоплению иностранной техники украинских войск в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве не уточнили, в каком именно районе был нанесен удар.