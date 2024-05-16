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17:59, 16 мая 2024Бывший СССР

Российские войска разбомбили штаб ВСУ в Харьковской области

Российские войска разбомбили «Искандером» штаб ВСУ в Харьковской области

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области разбомбили с помощью ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

По информации канала, были ликвидированы 36 офицеров штаба и 25 военных, стоявших на охране.

Также была уничтожена централизованная система противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

Штаб ВСУ был спрятан на краю леса рядом с сельскохозяйственным предприятием в районе села Старая Водолага. Оттуда ВСУ пытались сбивать российские самолеты. В нем же планировали удар по самолету Ил-76 с украинскими военнопленными над Белгородом в январе 2024 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал вероятность потери Харькова. Он сообщил, что чтобы этого избежать, Запад должен передать Украине системы Patriot.

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      Илья Таксюр
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