Российские войска разбомбили штаб ВСУ в Харьковской области

Российские войска разбомбили «Искандером» штаб ВСУ в Харьковской области

Штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области разбомбили с помощью ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

По информации канала, были ликвидированы 36 офицеров штаба и 25 военных, стоявших на охране.

Также была уничтожена централизованная система противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

Штаб ВСУ был спрятан на краю леса рядом с сельскохозяйственным предприятием в районе села Старая Водолага. Оттуда ВСУ пытались сбивать российские самолеты. В нем же планировали удар по самолету Ил-76 с украинскими военнопленными над Белгородом в январе 2024 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал вероятность потери Харькова. Он сообщил, что чтобы этого избежать, Запад должен передать Украине системы Patriot.