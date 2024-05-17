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17:03, 17 мая 2024Россия

Российским ракетчикам пришли письма из Вашингтона

Российские ракетчики в зоне СВО получили письма от русских детей из Вашингтона

Бойцы расчетов ракетных комплексов «Искандер» в зоне специальной военной операции (СВО) получили письма от русских детей из США. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, российские военнослужащие читают детские письма в свободное время. На этот раз им доставили сборник пожеланий от учеников школы при посольстве России в Вашингтоне.

К посту приложены кадры, на которых видно, как дети пишут письма во время урока. Один из школьников зачитал свое послание, в котором поблагодарил военных. В свою очередь, получивший сборник российский боец рассказал, что эти письма напоминают о том, что его ждут родные. «Очень приятно, что дети всегда переживают нашу страну и за нас, хотя находятся очень далеко», — сказал он.

Ранее стало известно, что во всех российских педвузах планируют открыть центры переподготовки бойцов СВО. Как рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов, в них участников спецоперации будут готовить к ведению образовательной деятельности в школах.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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