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01:45, 17 мая 2024Мир

Сестра Ким Чен Ына прокомментировала сообщения об оружейных сделках с Россией

Сестра Ким Чен Ына: сообщения об оружейных сделках КНДР с Россией абсурдны

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон прокомментировала сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Подобные сообщения она назвала абсурдными и полными выдумок. По ее словам, дезинформацию об экспорте оружия в Россию распространяют «враждебные силы» с целью ввести в заблуждение общественность. «Враждебные силы вводят общественность в заблуждение вздорами о том, что системы вооружений нашего производства предназначены "для экспорта в Россию"», — сказала она.

Ким Ё Чжон подчеркнула, что у Пхеньяна «нет желания экспортировать и предавать общественности» военно-технический потенциал страны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления о военно-техническом сотрудничестве России с КНДР не имеют под собой оснований.

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      Марина Совина
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