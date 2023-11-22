В МИД России высказались о военном сотрудничестве с КНДР

МИД РФ: заявления о военно-техническом сотрудничестве с КНДР не имеют оснований

Заявления о военно-техническом сотрудничестве России с КНДР не имеют под собой оснований, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Об этом пишет ТАСС.

«Обвинения, которые были предъявлены нам, предъявляются нам регулярно со стороны коллективного Запада в якобы незаконном военно-технологическом или военно-техническом сотрудничестве с КНДР, они не имеют под собой никаких доказательств», — сказала она.

Ранее глава южнокорейского МИД Пак Чин заявил, что Южная Корея может ввести санкции против России за военное сотрудничество с КНДР. По его словам, Сеул внимательно следит за тем, какие обсуждения ведутся и есть ли реальное сотрудничество Москвы и Пхеньяна.

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов опроверг покупку Россией оружия из КНДР, отметив, что эта история была выдумана западными СМИ.