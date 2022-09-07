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Россия отвергла закупку оружия из КНДР

Постпред при ЕС Чижов заявил, что покупку Россией оружия из КНДР выдумали западные СМИ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Постоянный представитель России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов опроверг покупку Россией оружия из КНДР, заявив, что эта история была выдумана западными СМИ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью российского дипломата телеканалу CNN.

«Я определенно не буду спекулировать об этой северокорейской истории, которая была придумана западными медиа», — ответил он на соответствующий вопрос интервьюера.

6 сентября The New York Times написала, что Россия якобы начала закупки артиллерии у КНДР. По мнению авторов статьи, обратиться к Пхеньяну для закупки «миллионов снарядов и ракет» Москву заставили западные санкции, которые якобы «серьезно ограничили ее цепочки поставок».

В августе генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказал, что Россия может начать военное сотрудничество с Ираном и КНДР, если это не будет связано с ядерным оружием и баллистическими ракетами.

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Марина Совина
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