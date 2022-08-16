Перспективы военного сотрудничества России с Ираном и КНДР оценили

Политолог Кортунов допустил сотрудничество России с Ираном и КНДР по производству дронов

Россия может начать военное сотрудничество с Ираном и КНДР, если это не будет связано с ядерным оружие и баллистическими ракетами, считает генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил перспективы такого взаимодействия государств.

Запретное оружие

Москва не будет развивать сотрудничество по ядерным программам из-за ряда международных соглашений, отметил Андрей Кортунов. Например, этому препятствует договор о нераспространении ядерного оружия.

«Я не думаю, что Москва принципиально поменяет свою позицию. Россия, как и другие страны, не заинтересована в том, чтобы распространение ядерного оружия набирало обороты. Если речь идет о современных баллистических технологиях, то и здесь Россия будет проявлять осторожность, поскольку они тесно связаны с ядерным оружием», — объяснил политолог.

Существуют определенные обязательства, я не думаю, что сейчас Россия готова ими пренебречь Андрей Кортунов политолог

Возможные направления

При этом можно предположить, что военно-техническое сотрудничество России с рядом стран будет наращиваться в других сферах, предположил Андрей Кортунов.

Если говорить об Иране и Северной Корее, у этих стран есть научно-технический потенциал в отдельных областях, который может быть интересен России Андрей Кортунов политолог

«Ходят слухи, что Россия и Иран договорились о взаимодействии по производству дронов. Дроны — это не бог весть что такое сложное. Тем не менее это перспективный сектор, в нем работают многие страны. Серьезных ограничений на производство дронов пока что не введено, поэтому Россия может позволить себе здесь более активную позицию», — заключил он.

Ранее издание Daily Mirror сообщило, что президент России Владимир Путин сделал «пугающее предупреждение» странам Запада о предоставлении военной помощи союзникам. По информации газеты, российский лидер готов помочь Ирану и Северной Корее получить мощное современное оружие. Речь идет о приобретении стрелкового оружия, бронетехники, артиллерии, авиации и беспилотников.