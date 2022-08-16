Daily Express: Путин сделал «пугающее предупреждение» странам Запада о помощи Ирану и КНДР

Президент России Владимир Путин сделал «пугающее предупреждение» странам Запада о предоставлении военной помощи союзникам. Об этом сообщает Daily Express.

«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие», — пишет газета. По информации издания, российский глава государства дал понять, что готов оказать помощь этим странам.

Так, Путин предложил союзникам приобрести современные виды вооружений, в том числе стрелковое оружие, бронетехнику, артиллерию, авиацию и беспилотники. Daily Express, что президент рассказал об успешном использовании этого оружия в ходе боевых действий.