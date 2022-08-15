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Путин рассказал о перспективном оружии России

Путин рассказал об опережающем зарубежные аналоги российском оружии

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» рассказал о перспективном оружии страны, которое на годы и десятилетия опережает зарубежные аналоги. Об этом сообщает ТАСС.

«Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашней день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», — сообщил он.

Ранее военный журналист Алексей Борзенко назвал российскую гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» абсолютным оружием, которое позволяет поражать авианосцы.

В апреле Юрий Борисов, занимавший в правительстве страны пост отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс вице-премьера, сообщил, что новая государственная программа вооружения будет нацелена на создание роботизированных комплексов, оружия направленной энергии и кинетического оружия.

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Даниил Иринин
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