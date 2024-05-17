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16:48, 17 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе России по воинской части ВСУ в пригороде Одессы

РИА Новости: ВС РФ ударили по воинской части ВСУ в пригороде Одессы

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска ударили по воинской части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Дачное в пригороде Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег, передает РИА Новости.

«Одесское сопротивление сообщает, что прилетело в поселок Дачное, в военную часть», — сказал он. Лебедев добавил, что прилет был мощным. По его данным, в 15:55 машины скорой помощи и пожарные поехали к месту прилета. Как он утверждает, судя по мощности удара, попало в склад с боеприпасами.

Кроме того, по информации подпольщиков, в последнее время три раза в день в сторону воинской части ВСУ проезжали грузовики с военной техникой.

Ранее стало известно о серии взрывов в Одессе. По словам очевидцев, детонации были слышны в 16:30. В каких именно районах города они раздались, а также какие объекты получили повреждения, не было известно.

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      Кристина Есикова
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