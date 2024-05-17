В Одессе раздалась серия взрывов после объявления воздушной тревоги

В Одессе произошла серия взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Одесса».

По словам очевидцев, взрывы были слышны в пятницу в 16:30. В каких именно районах Одессы они раздались, а также какие объекты получили повреждения, неизвестно.

Уточняется, что взрывы произошли в Одессе после объявления воздушной тревоги. Она действует в регионе с 16:21. Также сирены звучат в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Ранее 17 мая в Одессе уже был слышен взрыв. Информацию о нем подтвердил мэр города Геннадий Труханов. Он призвал население оставаться в безопасных местах.

Также в пятницу сообщалось о взрыве в Харькове. Как рассказал глава города Игорь Терехов, в результате нескольких прилетов в местах попаданий начались пожары.