Мэр Одессы Труханов заявил о взрыве в городе

В Одессе произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает ТАСС.

«В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах», — заявил он. Кроме того, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Предупредительные сигналы также звучат в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Помимо этого, украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале проинформировало, что после взрыва поднялся черный столб дыма.

Ранее в Винницкой области Украины был поврежден энергообъект. Уточнялось, что повреждения получило оборудование предприятия. В результате без света в области остались четыре населенных пункта. Электричества не было у более 23 тысяч абонентов.