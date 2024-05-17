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18:26, 17 мая 2024Экономика

Суперпогоду пообещали двум российским городам

Синоптик Вильфанд: в выходные в Москве и Петербурге наступит суперпогода

Фото: Алексей Романов / Коммерсантъ

В выходные, 18 и 19 мая, в Москве и Санкт-Петербурге ожидается суперпогода. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет NEWS.ru.

Ночью в столице будет плюс 5-7 градусов Цельсия, а днем воздух прогреется до плюс 18-21 градуса. В Петербурге ожидается более теплая погода, чем в Москве — плюс 23-25 градусов днем. По словам синоптика, это на 2-4 градуса выше климатической нормы.

В европейской части России погоду, наоборот, будет определять антициклон. Аномально низкие температуры прогнозируются для всего Приволжья и Урала. «На всей территории, за исключением северо-запада и Московского региона, будет преобладать холодная погода без осадков. На восточной периферии антициклона перемещение воздушных масс с севера и северо-востока приведет к тому, что аномальные температуры будут ниже нормы во всем Приволжском федеральном округе, на Урале — на 2-3 градуса. До середины следующей недели восток Европейской России будет во власти холода», — пояснил метеоролог.

Ранее солнечные выходные в Москве пообещал синоптик Александ Шувалов. По его прогнозам, в столице столбики термометров поднимутся до плюс 18-20 градусов. В области температура будет держаться на уровне плюс 15-20 градусов.

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      Нина Ташевская
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