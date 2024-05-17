Ушедшие в самоволку срочники устроили драку в ночном клубе в российском городе

«Осторожно, новости»: в Юрге срочники устроили драку с охраной в ночном клубе

В Юрге Кемеровской области солдаты-срочники, ушедшие в самоволку, устроили драку с охранниками ночного клуба «Мед». Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По сведениям издания, конфликт в российском городе произошел ночью 12 мая. По данным очевидцев, группа срочников решила отдохнуть. Однако мирно пройти в клуб у военных не вышло — парней не захотели пускать внутрь.

Тогда срочники толпой проникли в служебное помещение охраны клуба и начали избивать сотрудников. После этого часть военных задержали.

Собеседник «Осторожно, новости», знакомый с ситуацией, отметил, что командование якобы предложило солдатам два варианта наказания — подписание контракта и дальнейшую службу в зоне спецоперации или дисциплинарный батальон.

Официальной информации о последствиях драки не поступало.

Ранее сообщалось, что трое солдат-срочников из Северной Осетии вышли на весельной лодке в открытое море в Крыму и пропали.