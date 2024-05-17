Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:32, 17 мая 2024Бывший СССР

В Эстонии не назвали дискриминацией отказ в обслуживании на русском

В Эстонии не сочли дискриминацией отказ в обслуживании на русском языке

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Уполномоченный по равным правам в Эстонии Кристиан Веске не счел дискриминацией отказ в обслуживании на русском языке. Его слова приводит Postimees.

«От магазина или ресторана нельзя требовать обслуживания клиентов на каких-либо языках, помимо национального», — сказал он.

При этом Веске отметил недопустимость отказывать человеку в обслуживании или не продавать ему что-то, а также обращаться с ним уничижительно, если он говорит на другом языке, а не на эстонском.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала разговаривать на эстонском с русскоязычными жителями страны. Она добавила, что при общении не стоит сразу переходить на русский язык, если эстонский язык для человека не является родным. По ее мнению, подобное будет способствовать переходу образования в школах полностью на эстонский язык.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил цели российского наступления под Харьковом. Штурмовать город пока не будут

      Кулеба отказался отвечать на вопрос об участии Турции и Китая в мирном саммите

      Россиянам раскрыли страны ЕС, которые чаще отказывают в шенгене

      Забивший до смерти солистку российской группы арестован

      Российским ракетчикам пришли письма из Вашингтона

      Индекс Мосбиржи подскочил до максимума с февраля 2022 года

      В Британии заявили о значительном численном преимуществе российской армии

      Россиян предупредили о риске подхватить опасную болезнь на даче

      Поисковики нашли уникальную радиостанцию с сюрпризом времен войны

      Бежавшая от семьи и уехавшая из России чеченка попросила ее не искать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше