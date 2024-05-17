В Эстонии не назвали дискриминацией отказ в обслуживании на русском

В Эстонии не сочли дискриминацией отказ в обслуживании на русском языке

Уполномоченный по равным правам в Эстонии Кристиан Веске не счел дискриминацией отказ в обслуживании на русском языке. Его слова приводит Postimees.

«От магазина или ресторана нельзя требовать обслуживания клиентов на каких-либо языках, помимо национального», — сказал он.

При этом Веске отметил недопустимость отказывать человеку в обслуживании или не продавать ему что-то, а также обращаться с ним уничижительно, если он говорит на другом языке, а не на эстонском.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала разговаривать на эстонском с русскоязычными жителями страны. Она добавила, что при общении не стоит сразу переходить на русский язык, если эстонский язык для человека не является родным. По ее мнению, подобное будет способствовать переходу образования в школах полностью на эстонский язык.