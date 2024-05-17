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13:05, 17 мая 2024Экономика

В России назвали самых частых заемщиков среди знаков зодиака

«Банки.ру»: Козероги и Близнецы стали лидерами по числу заявок на потребкредиты

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам первых четырех месяцев 2024 года лидерами в России по числу заявок на оформление потребительских кредитов среди знаков зодиака стали Козероги, Близнецы, Раки и Девы. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков финансовой платформы «Банки.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

При этом представители вышеуказанных знаков зодиака лидировали по числу оставленных заявок на оформление потребкредитов как в начале 2024-го, так и на протяжении всего 2023 года. В то же время доля Козерогов за 12 месяцев снизилась с 9,2 до 8,9 процента, Дев — с 8,8 до 8,7 процента, уточнили эксперты.

В свою очередь, доля Раков и Близнецов за этот период времени продемонстрировала противоположную динамику и увеличилась с 8,6 до 8,7 и 8,8 процента соответственно. За год выросла и доля заявок на потребкредиты со стороны Львов и Рыб. А вот доля Стрельцов и Скорпионов, наоборот, снизилась, резюмировали аналитики.

В 2024 году Козероги, Раки и Близнецы продемонстрировали высокий уровень интереса не только к оформлению потребительских кредитов, но и к получению кредитных карт и микрозаймов. На них пришлось в общей сложности по 8,8 процента оставленных пользователями финансовой платформы заявок, заключили в «Банки.ру».

Ранее в Центробанке (ЦБ) зафиксировали резкий рост объемов взятых в России микрозаймов. Так, по итогам 2023 года суммарный портфель подобных кредитов за 12 месяцев увеличился на 22 процента и достиг уровня в 443 миллиарда рублей. В целом, за 12 месяцев, как уточнили в регуляторе, российские микрофинансовые организации (МФО) оформили кредитов на триллион рублей (плюс 30 процентов год к году).

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      Анатолий Акулов
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