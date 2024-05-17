В России создали дрон для атак в глубине фронта

В России разработали БПЛА «Стрела», способный поражать объекты в глубине фронта

В научно-производственном объединении (НПО) «Стрела» сообщили о создании дрона-камикадзе самолетного типа «Стрела», который может осуществлять атаки на объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в глубине фронта. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уже использовался в зоне специальной военной операции (СВО). «Было зафиксировано успешное поражение объекта противника на дистанции 24 километра», — добавили в НПО.

Дрон сможет преодолевать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Также БПЛА самолетного типа имеет возможность пролетать расстояния куда большие, чем FPV-квадрокоптеры», — уточнили в организации. БПЛА также можно запускать в тылу, что обеспечит большую безопасность расчета.

Ранее в России разработали новый FPV-дрон «Пиранья-13» с увеличенной до 30 километров дальностью полета. Беспилотник получил защищенную от средств РЭБ систему связи, а также систему стабилизации при отказе одного или двух двигателей.