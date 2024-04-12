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15:44, 12 апреля 2024Наука и техника

В России разработали FPV-дрон с дальностью полета 30 километров

СКБ разработало дрон «Пиранья-13» с увеличенной до 30 километров дальностью

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Симбирское конструкторское бюро (СКБ) разработало новый FPV-дрон «Пиранья-13» с увеличенной до 30 километров дальностью полета. Об этом сообщили в СКБ, передает ТАСС.

«Мы разработали новый дрон "Пиранья-13" с новыми мультичастотными каналами и увеличением дальности связи до 30 километров — его разработка заняла более шести месяцев. Это 13-дюймовый аппарат, который будет оснащен восемью двигателями и благодаря правильно подобранной винтомоторной группе позволит преодолевать большие дистанции — до 30 километров, а его начинка дает оптимальную грузоподъемность 8 килограммов», — сказали в организации.

Беспилотник получил защищенную от средств радиоэлектронной борьбы систему связи, а также систему стабилизации при отказе одного или двух двигателей. Аппарат может нести несколько камер, которые работают с системой стабилизации. Также изделие отличается компактностью от других аппаратов со схожими характеристиками. Дрон «Пиранья-13» получил быстросъемное крепление аккумулятора.

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В СКБ подчеркнули, что новые дроны позволят бойцам выполнять всю цепочку задач — от обнаружения до поражения цели. При этом операторы могут работать, не опасаясь глушения частот.

Ранее в апреле ведущий технический специалист СКБ сообщил, что создатели дрона «Пиранья» разработали систему связи, которая защищена от создаваемых средствами радиоэлектронной борьбы помех благодаря смене диапазонов частот.

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      Даниил Иринин
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