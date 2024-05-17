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10:44, 17 мая 2024Силовые структуры

В России задержали гражданина Узбекистана за домогательства к студентке из Китая

В Петербурге каменщик домогался 19-летней студентки из Китая

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Петербурге 32-летний каменщик домогался 19-летней гражданки Китая. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 15 мая студентка Политехнического университета пришла в полицию и рассказала, что неизвестный мужчина совершил в отношении нее действия сексуального характера. 16 мая правоохранители задержали подозреваемого — гражданина Узбекистана, не вставшего на миграционный учет. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее стало известно, что в Краснодаре суд приговорил 34-летнего мужчину к 17,5 года колонии строгого режима за насилие над внуками возлюбленной.

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      Екатерина Кашурникова
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