В России задержали гражданина Узбекистана за домогательства к студентке из Китая

В Петербурге каменщик домогался 19-летней студентки из Китая

В Петербурге 32-летний каменщик домогался 19-летней гражданки Китая. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 15 мая студентка Политехнического университета пришла в полицию и рассказала, что неизвестный мужчина совершил в отношении нее действия сексуального характера. 16 мая правоохранители задержали подозреваемого — гражданина Узбекистана, не вставшего на миграционный учет. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее стало известно, что в Краснодаре суд приговорил 34-летнего мужчину к 17,5 года колонии строгого режима за насилие над внуками возлюбленной.