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19:24, 17 мая 2024Мир

В Венгрии заявили о неспособности Совета Европы быть мирной площадкой без России

Глава МИД Венгрии Сийярто: без России Совет Европы не будет мирной платформой
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Совет Европы не способен стать площадкой для мирного урегулирования после того, как из его состава вышла Россия. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Совету Европы сейчас 75 лет, он мог бы стать прекрасной платформой для создания мира, но после исключения россиян эта возможность здесь была потеряна», — заявил глава МИД.

Сийярто добавил, что вместо «поставок оружия и фантазий о ядерной войне» Европе необходимы «настоящие мирные переговоры».

Ранее министр сообщил, что Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по урегулированию украинского конфликта, так как в ней упоминалась лишь «формула мира», продвигаемая Киевом.

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      Елизавета Мытарева
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