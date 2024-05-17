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11:51, 17 мая 2024Мир

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине

Венгрия наложила вето на резолюцию СЕ по урегулированию конфликта на Украине

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Будапешт наложил вето на резолюцию Совета Европы (СЕ) по урегулированию конфликта на Украине, так как в ней упоминалась лишь «формула мира», продвигаемая Киевом. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня Совет хотел принять резолюцию, признающую только мирный план президента Зеленского формулой мира, которую следует рассмотреть и поддержать. Для нас это неприемлемо», — рассказал дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что он предложил включить в проект резолюции мирные инициативы других стран. По его мнению, они также заслуживают рассмотрения и могут быть применены для урегулирования кризиса. Так как его формулировка была отвергнута большинством, Венгрия приняла решение заблокировать документ.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия отказывается от участия в долгосрочном плане стран НАТО по оказанию помощи Украине. Он подчеркнул, что эта идея является «безумной миссией» Североатлантического альянса.

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      Максим Габриелян
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