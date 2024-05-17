Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине

Венгрия наложила вето на резолюцию СЕ по урегулированию конфликта на Украине

Будапешт наложил вето на резолюцию Совета Европы (СЕ) по урегулированию конфликта на Украине, так как в ней упоминалась лишь «формула мира», продвигаемая Киевом. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня Совет хотел принять резолюцию, признающую только мирный план президента Зеленского формулой мира, которую следует рассмотреть и поддержать. Для нас это неприемлемо», — рассказал дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что он предложил включить в проект резолюции мирные инициативы других стран. По его мнению, они также заслуживают рассмотрения и могут быть применены для урегулирования кризиса. Так как его формулировка была отвергнута большинством, Венгрия приняла решение заблокировать документ.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия отказывается от участия в долгосрочном плане стран НАТО по оказанию помощи Украине. Он подчеркнул, что эта идея является «безумной миссией» Североатлантического альянса.