На территории военной академии в Санкт-Петербурге взорвался боеприпас. Что известно об инциденте?
Вечером в пятницу, 17 мая, около 20:00 на территории Академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв.
Как сообщили в пресс-службе администрации Калининского района города, об инциденте дежурной службе рассказал местный житель. На место происшествия выехали пожарные, полиция и Росгвардия.
Среди возможных причин происшествия СМИ называли взрыв старого боеприпаса в подвале. В военной академии недавно проходил ремонт, курсанты убирали территорию. Также в сети появилось видео с места событий.
Взрыв подтвердили в Минобороны
Вскоре в пресс-службе Ленинградского военного округа подтвердили информацию о взрыве на хозяйственной территории Военной академии связи имени Буденного в Петербурге.
Согласно докладу с места происшествия, при очистке подвала академии и выгрузке мусора в контейнер произвольно сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас времен Великой Отечественной войны.
Представители командования Ленинградского военного округа проводят работу для выяснения всех обстоятельств.
В результате пострадали семь человек
В пресс-службе Ленинградского военного округа уточнили, что в результате инцидента пострадали семь человек.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, заявил, что происшествие в военной академии не носит террористического характера и находится в зоне ответственности Минобороны России.
Беглов также призвал СМИ и жителей Санкт-Петербурга доверять только официальным данным и не распространять непроверенную информацию.