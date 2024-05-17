На территории военной академии в Санкт-Петербурге взорвался боеприпас. Что известно об инциденте?

В Петербурге возле Академии связи прогремел взрыв, пострадали 7 человек

Вечером в пятницу, 17 мая, около 20:00 на территории Академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв.

Как сообщили в пресс-службе администрации Калининского района города, об инциденте дежурной службе рассказал местный житель. На место происшествия выехали пожарные, полиция и Росгвардия.

Среди возможных причин происшествия СМИ называли взрыв старого боеприпаса в подвале. В военной академии недавно проходил ремонт, курсанты убирали территорию. Также в сети появилось видео с места событий.

Взрыв подтвердили в Минобороны

Вскоре в пресс-службе Ленинградского военного округа подтвердили информацию о взрыве на хозяйственной территории Военной академии связи имени Буденного в Петербурге.

Согласно докладу с места происшествия, при очистке подвала академии и выгрузке мусора в контейнер произвольно сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Представители командования Ленинградского военного округа проводят работу для выяснения всех обстоятельств.

В результате пострадали семь человек

В пресс-службе Ленинградского военного округа уточнили, что в результате инцидента пострадали семь человек.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, заявил, что происшествие в военной академии не носит террористического характера и находится в зоне ответственности Минобороны России.

Беглов также призвал СМИ и жителей Санкт-Петербурга доверять только официальным данным и не распространять непроверенную информацию.

