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06:34, 17 мая 2024Экономика

В Госдуме высказались о судьбе маленьких студий в России

Депутат Разворотнева: запрет на строительство маленьких студий в РФ невозможен

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Запрет на строительство маленьких студий в России невозможен, считает заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Об их судьбе она высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

«Маленькие студии появляются в связи с тем, что у людей есть спрос и недостаточно денег на покупку большой квартиры. А поскольку строительные нацпоказатели никто не отменял, то продолжаем строить в том же темпе», — заявила Разворотнева.

Депутат отметила, что поскольку жилье дорожает, спрос не растет, а льготная ипотека практически заморожена, застройщики ищут способы, как удешевить продукт, в том числе за счет уменьшения квадратных метров.

«Если ребенок выходит из семьи, начинает зарабатывать и может позволить себе маленькую квартиру, это же лучше, чем ничего. Потом он обзаводится семьей, продает маленькую квартиру, покупает большую», — добавила она.

Мне кажется, что у нас будут строить то, на что есть спрос и на что есть деньги. Никакими запретами эту тенденцию нельзя отменить

Светлана Разворотневазаместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Ранее в России предложили перестать строить микроквартиры. К этому призвал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. По мнению специалиста, действующие нормы, согласно которым минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 квадратных метров, а двухкомнатных — 44 «квадрата», не обеспечивают достаточных условий для комфортного проживания, поэтому минимальная площадь недвижимости должна быть еще больше.

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      Алена Шевченко
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