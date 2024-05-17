Зеленский назвал инициативу олимпийского перемирия Макрона неживой историей

Зеленский: инициатива олимпийского перемирия — неживая история

Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею олимпийского перемирия, выдвинутую президентом Франции Эммануэлем Макроном «неживой историей», передает ТАСС.

«У нас уже было прекращение огня (...) Есть риск — кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? (...) Так что я не знаю деталей. Для меня пока это звучит, как неживая история», — заявил украинский лидер.

Ранее стало известно, что Макрон намерен обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином так называемое «олимпийское перемирие» на Украине.

Глава Франции пообещал попытаться достичь прекращения боевых действий на всех театрах военных действий. Отвечая на вопрос журналиста о возможности такого перемирия в конфликте России и Украины, Макрон отметил, что «нужно пробовать везде».

Газета The New York Times писала, что попытка французского лидера убедить председателя КНР оказать давление на Россию в вопросе Украины не привела к результатам.

В частности, Си Цзиньпина рассердила критика Запада из-за тесной связи Китая с Россией. Он добавил, что Пекин не стоял у истоков украинского кризиса. Кроме того, Китай не является одной из его сторон.

