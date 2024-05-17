Зеленский назвал инициативу олимпийского перемирия Макрона неживой историей
Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею олимпийского перемирия, выдвинутую президентом Франции Эммануэлем Макроном «неживой историей», передает ТАСС.
«У нас уже было прекращение огня (...) Есть риск — кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? (...) Так что я не знаю деталей. Для меня пока это звучит, как неживая история», — заявил украинский лидер.
Ранее стало известно, что Макрон намерен обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином так называемое «олимпийское перемирие» на Украине.
Глава Франции пообещал попытаться достичь прекращения боевых действий на всех театрах военных действий. Отвечая на вопрос журналиста о возможности такого перемирия в конфликте России и Украины, Макрон отметил, что «нужно пробовать везде».
Газета The New York Times писала, что попытка французского лидера убедить председателя КНР оказать давление на Россию в вопросе Украины не привела к результатам.
В частности, Си Цзиньпина рассердила критика Запада из-за тесной связи Китая с Россией. Он добавил, что Пекин не стоял у истоков украинского кризиса. Кроме того, Китай не является одной из его сторон.