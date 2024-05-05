Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:14, 5 мая 2024Мир

Макрон решил обсудить с Си Цзиньпином «олимпийское перемирие» на Украине

Макрон заявил о намерении обсудить с Си Цзиньпином «олимпийское перемирие»

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином так называемое «олимпийское перемирие» на Украине. Об этом в воскресенье, 5 мая, политик рассказал изданию La Tribune.

Глава Франции пообещал попытаться достичь прекращения боевых действий на всех театрах военных действий. Отвечая на вопрос журналиста о возможности такого перемирия на конфликте России и Украины, Макрон заметил, что «нужно пробовать везде».

О том, что его страна предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже президент Франции Эммануэль Макрон впервые заявил 16 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Кредиторы захотели добиться от Украины выплат по госдолгу. Стране может грозить дефолт

      В Красном море перестало хватать кораблей для защиты от хуситов

      Макрон решил обсудить с Си Цзиньпином «олимпийское перемирие» на Украине

      Чехия официально отозвала на родину своего посла в России

      Российская блогерша оценила кулич за 27 тысяч рублей

      Неизвестный в США обстрелял машину с семьей и похитил младенца

      Путин проведет встречу с членами правительства

      Тарасова оценила шансы американца русского происхождения на пятерной прыжок

      В Харькове произошли взрывы

      В США признали выход Российской армии на незащищенные позиции ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше