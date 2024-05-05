Макрон решил обсудить с Си Цзиньпином «олимпийское перемирие» на Украине

Макрон заявил о намерении обсудить с Си Цзиньпином «олимпийское перемирие»

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином так называемое «олимпийское перемирие» на Украине. Об этом в воскресенье, 5 мая, политик рассказал изданию La Tribune.

Глава Франции пообещал попытаться достичь прекращения боевых действий на всех театрах военных действий. Отвечая на вопрос журналиста о возможности такого перемирия на конфликте России и Украины, Макрон заметил, что «нужно пробовать везде».

О том, что его страна предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже президент Франции Эммануэль Макрон впервые заявил 16 марта.