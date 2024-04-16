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13:23, 16 апреля 2024Бывший СССР

В Кремле оценили идею о перемирии с Украиной на время Олимпиады

Песков: перемирие с Украиной на период Олимпиады официально не предлагалось

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия готова рассмотреть вопрос перемирия с Украиной на период проведения Олимпиады в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Ura.ru.

Оценивая соответствующую идею, представитель Кремля подчеркнул, что рассмотрение подобных инициатив всегда осложняет позиция Киева. «Президент [России Владимир] Путин и наши военные обращали внимание, что киевский режим использует такие идеи и такие инициативы для попытки переформироваться, перевооружиться и так далее», — пояснил Песков, отметив, что официально предложение о перемирии пока не озвучивалось.

Ранее с предложением о приостановке конфликтов на время проведения Олимпийских игр в Париже летом 2024 года выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также сообщил, что намерен обсудить этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.

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