В Кремле оценили идею о перемирии с Украиной на время Олимпиады

Песков: перемирие с Украиной на период Олимпиады официально не предлагалось

Россия готова рассмотреть вопрос перемирия с Украиной на период проведения Олимпиады в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Ura.ru.

Оценивая соответствующую идею, представитель Кремля подчеркнул, что рассмотрение подобных инициатив всегда осложняет позиция Киева. «Президент [России Владимир] Путин и наши военные обращали внимание, что киевский режим использует такие идеи и такие инициативы для попытки переформироваться, перевооружиться и так далее», — пояснил Песков, отметив, что официально предложение о перемирии пока не озвучивалось.

Ранее с предложением о приостановке конфликтов на время проведения Олимпийских игр в Париже летом 2024 года выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также сообщил, что намерен обсудить этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.