На Украине оценили отказ ряда стран участвовать в мирной конференции

«Страна.ua»: отказ Бразилии, ЮАР и КНР от мирной конференции лишает ее смысла

Отказ Бразилии и ЮАР участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии наносит тяжелый удар по всей стратегии властей Киева. Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Авторы публикации подчеркнули, что две крупные страны глобального Юга отказались от участия во встрече, фактический отказ также пришел из КНР. При этом Индия до сих пор не подтвердила своего участия в саммите. Таким образом, ключевые партнеры России планируют пропустить мирную конференцию.

«Это будет означать слом основной стратегии украинской власти по продвижению "формулы мира". И встанет вопрос о смене стратегии», — отмечается в публикации.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался ехать на саммит по Украине в Швейцарии. Причина такого решения не называется.

Президент России Владимир Путин заявлял о готовности Москвы участвовать в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его словам, Россию на конференцию в Швейцарии не приглашают.