Назван способ убрать жир в самых проблемных зонах без спортзала

Журналисты Men Today назвали способ убрать жир в самых проблемных зонах без посещения спортзала. Об этом сообщается в материале издания.

Журналисты заявили, что прежде всего стоит пересмотреть свое питание, убрав из рациона калорийную пищу. Кроме того, стоит вести активный образ жизни и посвящать свободное время тренировкам.

В состав стоит включить планку, отжимания, приседания с махами, выпады с прыжками, скручивания, обратную планку, бег на месте и лодочку. Для выполнения последнего нужно лечь на живот, вытянув руки вперед, а ноги — назад. На вдохе нужно поднять руки вверх одновременно с ногами, при этом не сгибая локти и колени.

9 февраля фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал об эффективном упражнении для мышц пресса. Специалист посоветовал обратить внимание на «горизонтальную планку по Стюарту Макгилу».