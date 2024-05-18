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23:46, 18 мая 2024Спорт

Назван способ убрать жир в самых проблемных зонах без спортзала

Фото: Jez Timms / Unsplash

Журналисты Men Today назвали способ убрать жир в самых проблемных зонах без посещения спортзала. Об этом сообщается в материале издания.

Журналисты заявили, что прежде всего стоит пересмотреть свое питание, убрав из рациона калорийную пищу. Кроме того, стоит вести активный образ жизни и посвящать свободное время тренировкам.

В состав стоит включить планку, отжимания, приседания с махами, выпады с прыжками, скручивания, обратную планку, бег на месте и лодочку. Для выполнения последнего нужно лечь на живот, вытянув руки вперед, а ноги — назад. На вдохе нужно поднять руки вверх одновременно с ногами, при этом не сгибая локти и колени.

9 февраля фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал об эффективном упражнении для мышц пресса. Специалист посоветовал обратить внимание на «горизонтальную планку по Стюарту Макгилу».

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      Анастасия Борисова
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