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14:26, 18 мая 2024Мир

Помощников Трампа заподозрили в планах взять под контроль ФБР

Reuters: команда Трампа составила план по установлению контроля над ФБР

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Помощники Дональда Трампа, экс-президента США и вероятного кандидата на предстоящих выборах главы государства от партии республиканцев, намерены в случае его прихода к власти взять под контроль Минюст и ФБР, сделав силовиков «цепными псами» консерваторов, пишет Reuters со ссылкой сразу на девять источников.

Согласно озвученным подозрениям, речь идет о планах реорганизовать Минюст на фоне расследований, ведущихся против Трампа. Агентство выяснило, что сперва в ведомство собираются назначить убежденных консерваторов, которые вряд ли станут спорить с Белым домом, а затем реорганизовать его работу, сосредоточив рычаги принятия ключевых решений в руках лояльных Трампу чиновников.

ФБР, по рассказам неназванных собеседников журналистов, планируют взять под контроль, ограничив в полномочиях и передав некоторые из них другим органам. Якобы ведется также обсуждение ликвидации должности главного юрисконсульта Бюро.

Сейчас Трампу предъявлено в общей сложности 88 обвинений по четырем уголовным делами, два из которых завел Минюст. В штабе политика, заявляющего о своей полной невиновности по всем обвинениям, в ответ на просьбу прокомментировать сведения о планах его команды призвали доверять только той информации, которая исходит непосредственно от него либо от уполномоченных сотрудников.

Ранее суд на неопределенный срок отложил по обвинению Трампа в ненадлежащем обращении с секретными документами. Сам он назвал процесс против себя нападением на США.

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      Дмитрий Воронин
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