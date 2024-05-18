СК ЛНР: участника шоу «Давай поженимся» обвинили в убийстве 10-летней давности

В Луганске завершили расследование убийства 10-летней давности, обвиняемый задержан. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

По версии следствия, в августе 2014 года обвиняемый и его знакомый ехали в Краснодон и, обратились к двум прохожим, чтобы уточнить путь. У одного из них были ценные вещи. Тогда обвиняемый и его спутник насильно, угрожая оружием, посадили мужчин в машину и вывезли их в лесополосу в Луганске. После этого между ними произошел конфликт, и фигурант дела застрелил похищенного человека и спрятал его тело и «скрылся в неизвестном направлении».

Личность преступника удалось установить, однако расследование было завершено в 2022 году, когда в республике начал работать российский СК. Мужчина был задержан в городе Батайск Ростовской области, после чего его перевезли в Луганск. РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что обвиняемый — уроженец Ростовской области, в 2019 году принимавший участие в шоу «Давай поженимся!».

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