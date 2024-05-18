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05:45, 18 мая 2024Силовые структуры

Участника шоу «Давай поженимся» обвинили в убийстве 10-летней давности

СК ЛНР: участника шоу «Давай поженимся» обвинили в убийстве 10-летней давности

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

В Луганске завершили расследование убийства 10-летней давности, обвиняемый задержан. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

По версии следствия, в августе 2014 года обвиняемый и его знакомый ехали в Краснодон и, обратились к двум прохожим, чтобы уточнить путь. У одного из них были ценные вещи. Тогда обвиняемый и его спутник насильно, угрожая оружием, посадили мужчин в машину и вывезли их в лесополосу в Луганске. После этого между ними произошел конфликт, и фигурант дела застрелил похищенного человека и спрятал его тело и «скрылся в неизвестном направлении».

Личность преступника удалось установить, однако расследование было завершено в 2022 году, когда в республике начал работать российский СК. Мужчина был задержан в городе Батайск Ростовской области, после чего его перевезли в Луганск. РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что обвиняемый — уроженец Ростовской области, в 2019 году принимавший участие в шоу «Давай поженимся!».

Ранее в Карелии суд приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы за ножевую расправу над проходящими мимо мужчинами в лесу. Злоумышленник спровоцировал конфликт и напал на потерпевших. В результате мужчины получили ножевые ранения. Они потеряли много крови и не выжили.

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      Марина Совина
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