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19:45, 17 мая 2024Силовые структуры

Россиянин с ножом напал на двоих мужчин в лесу и получил 19 лет колонии

В Карелии мужчина с ножом убил двоих прохожих в лесу и получил 19 лет колонии

Фото: Markus Spiske / Unsplash

В Карелии суд приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы за ножевую расправу над проходящими мимо мужчинами в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Осужденный — житель Сегежи. Он обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц из хулиганских побуждений»). Он будет отбывать наказание в колонии особого режима с ограничением свободы один год и шесть месяцев. Также суд приговорил его к компенсации морального вреда потерпевшей в размере три миллиона рублей.

Как установил суд, преступление произошло вечером 29 августа 2022 года. Тогда осужденный, в состоянии алкогольного опьянения, ехал в машине со своей женой по лесной дороге. В какой-то момент ему потребовалась остановка и он вышел из автомобиля, взяв с собой нож. В это время он встретил двух ранее незнакомых мужчин. Тогда злоумышленник спровоцировал конфликт и напал на потерпевших. В результате мужчины получили ножевые ранения. Они потеряли много крови и не выжили.

По данным правоохранителей, одежду, в которой подсудимый совершил преступление, он уничтожил, а нож выбросил в водоем.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, который сначала напал на одного соседа с топором, а потом на двух других с кухонным ножом.

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      Анна Габай
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