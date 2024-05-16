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07:46, 16 мая 2024Силовые структуры

Рецидивист нападал на россиян с ножом и топором

В ЯНАО осудят мужчину, который с ножом и топором нападал на соседей

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, который сначала напал на одного соседа с топором, а потом на двух других с кухонным ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Ранее он был судим за совершение тяжких преступлений. Сейчас его дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

По версии следствия, 27 февраля в селе Красноселькуп обвиняемый был на кладбище и выпивал с односельчанином. В какой-то момент между ними возникла ссора, в результате которой он ударил знакомого топором в область бедра, причинив потерпевшему легкий вред здоровью.

Утром 8 марта обвиняемый выпивал в компании знакомых и повздорил с одним из них. Вооружившись кухонным ножом, он нанес 55-летнему оппоненту не менее 18 колото-резаных ранений. Третий участник застолья попытался остановить злоумышленника, однако нападавший ударил его ножом в область грудной клетки. Мужчин госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе за покушение на 37-летнюю подругу предстанет перед судом 43-летняя россиянка.

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      Варвара Митина
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