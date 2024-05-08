Россиянка не захотела делить сожителя с подругой и напала на нее с топором

Ревнивая россиянка предстанет перед судом за нападение с топором на подругу

В Ямало-Ненецком автономном округе за покушение на 37-летнюю подругу предстанет перед судом 43-летняя россиянка. Об этом в среду, 8 мая, сообщает краевое управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 15 марта в селе Толька во время совестного застолья, хозяйке жилища показалось, что ее сожитель оказывает излишние знаки внимания ее более молодой знакомой. Не желая делить своего мужчину с соперницей, женщина вооружилась топором и напала не нее с топором. Пострадавшая успела закрыть голову рукой, в связи с чем удар пришелся в область предплечья.

Довести свой умысел до конца, обвиняемой не удалось по независящем от нее обстоятельствам — раненная подруга проявила волю к жизни и оказала яростное сопротивление, после чего своевременно обратилась медицинской помощью. Силовики задержали дебоширку и возбудили в отношении нее уголовное дело. Установлено, что обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступления против личности.

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