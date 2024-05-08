Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:40, 8 мая 2024Силовые структуры

Россиянка не захотела делить сожителя с подругой и напала на нее с топором

Ревнивая россиянка предстанет перед судом за нападение с топором на подругу

В Ямало-Ненецком автономном округе за покушение на 37-летнюю подругу предстанет перед судом 43-летняя россиянка. Об этом в среду, 8 мая, сообщает краевое управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 15 марта в селе Толька во время совестного застолья, хозяйке жилища показалось, что ее сожитель оказывает излишние знаки внимания ее более молодой знакомой. Не желая делить своего мужчину с соперницей, женщина вооружилась топором и напала не нее с топором. Пострадавшая успела закрыть голову рукой, в связи с чем удар пришелся в область предплечья.

Довести свой умысел до конца, обвиняемой не удалось по независящем от нее обстоятельствам — раненная подруга проявила волю к жизни и оказала яростное сопротивление, после чего своевременно обратилась медицинской помощью. Силовики задержали дебоширку и возбудили в отношении нее уголовное дело. Установлено, что обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступления против личности.

6 мая в Самарской области россиянин приревновал знакомую к соседу и попытался сжечь их заживо

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      США обеспокоились данными о попытке покушения на Зеленского. Что заявили в Белом доме?

      На российского «гееборца» составили протокол за критику военнослужащих

      В Кировоградской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

      В ЛНР раскрыли цель тайного вывоза тел бойцов ВСУ из Часова Яра

      В МВФ рассказали о разделении мира на три блока

      В США заявили о превосходстве России по количеству боеприпасов

      В Госдуме предложили перенести шествие «Бессмертного полка»

      Во Львовской области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры

      Россиянин послушал рассуждения девушки о жизни и поджег ее

      В США призвали руководство пойти на риски ради Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше